捷運汐東線通過交通部審核，台電指稱松湖超高壓變電所遲遲無法興建，就算汐東線完工，也將無電可用。台北市長柯文哲18日表示，缺電問題如果是變電所的話，他就非常擔心了，因為變電所不是一天可以蓋完，未來7、8年怎麼辦；新北市長侯友宜說，汐東線電力提供和北市都會的超高壓變電所沒有關係。

雙北合作交流平台今在台北登場，對於松湖超高壓變所無法興建，恐怕影響汐東線營運。柯文哲對此回應，北市府從來沒有拒絕松湖變電所來設立，今天才來講這個問題，北市21個建築被限電，後面還有11個，陸續還要再發建照，今天就算要蓋變電所也不是一天可以完成，更何況捷運線不知道有沒有影響到信義東延線。

柯文哲說，今天說缺電問題是變電所造成的話，他就非常擔心了，變電所不是一天可以蓋完，未來7、8年怎麼辦，從來沒有說拒絕松湖變電所，請台電不要轉移焦點，有什麼情況就來討論看看怎麼解決，政府要出面解決大建物都被限電。

侯友宜則指出，汐東線目前已通過交通部核定，送到行政院審核，採用LRRD系統，汐東線只有6個車站，還有無人車站，規模很小，當中所有電力提供，和北市都會的超高壓變電所沒有關係，是和基隆迴路供電才有關，希望中央盡快核定汐東線，新北市也會快點動工，讓汐止人有快速、方便的路網。