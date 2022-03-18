遠傳持續結盟5G新創夥伴，今（18）日宣布成為東北亞首家、同時也是全球第八家加入全球「愛立信5G新創計畫」的電信營運商，未來將透過愛立信豐富的全球5G生態圈資源，將合作觸角延伸至全球5G新創；並協助「遠傳5G元宇宙加速器」新創夥伴邁向國際市場。

「愛立信5G新創計畫」致力媒合全球領先的電信營運商與深具潛力的5G新創，成員包含美國AT＆T、澳洲Telstra、加拿大Rogers等國際領導電信商，並串聯全球超過40家5G新創，共同催生多元創新的5G消費端應用。

「愛立信5G新創計畫」為「愛立信消費者行為研究室」於2019年因應各國陸續推出5G商用服務而成立，憑藉逾25年的消費者行為洞察，助力電信商制定關鍵市場策略，並媒合全球新創夥伴一同實現5G創新服務。該計畫橫跨娛樂、運動、教育、遊戲與社群等多元領域，以加速AR／VR、元宇宙、演唱會、沉浸式教育等相關服務發展。遠傳加入後將可快速結盟全球5G新創夥伴，拓展「遠傳5G元宇宙加速器」影響力，加速5G消費端應用落地台灣。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳推動5G創新發展不遺餘力，持續深耕『大人物』（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術，並結合來自不同領域的創新能量，成立『遠傳5G元宇宙加速器』以加速開發元宇宙的應用場景。

井琪表示，遠傳與愛立信一直是5G合作夥伴，共同佈建了贏得世界第一的5G網路，奠定發展5G創新應用最有力的基礎。這次很高興再度深化夥伴關係，加入全球『愛立信5G新創計畫』，除了將深度結盟跨國、跨領的新創戰略夥伴，同時也能為『遠傳5G元宇宙加速器』帶來良好綜效，協助新創夥伴鏈結海外市場，擴大5G生態圈商機，並為用戶帶來更多來自全球的5G創新應用。