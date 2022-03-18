懷孕後的禁忌習俗多，其中也包括「懷孕未滿3個月不能公佈」，一名準媽媽聽從長輩意思，懷孕後沒有向周圍的人透露，不料有次和同事走在路上，對方突然大力拍她肩膀，讓她受到驚嚇，雖然腹中胎兒平安無事，但也讓她十分後悔，認為當初懷孕時應該先告知身邊的人才對。

一名準媽媽昨（17日）在臉書社團《爆怨公社》發文提到，因為過去曾懷孕流產，所以長輩就要求她懷孕未滿3個月不要說，否則聽到孩子又流掉了，長輩們心裡也會很難過，因此她聽從長輩的意思，事後再度懷孕也沒有和週遭的人說。

不過她表示，懷孕2個月時，有次和同事走在路上，對方卻突然大力拍她的肩膀，讓她嚇一大跳，不僅擔心肚子裡的孩子會受影響，也很後悔當初懷孕時沒有向周圍的人說，還好檢查後確定孩子平安無事。

貼文一出，不少網友紛紛表示，「一定要講啊，不講同事怎麼知道妳懷孕了」、「職場上一定要講，保護自己也保護同事」、「不止要講，就算還沒肚子，也開始穿些寬鬆衣服，讓旁邊的人有些意識」、「我是護理師，所以知道懷孕的當下就馬上說了，因為不能上夜班，有些病人也不能顧，還有照X光的時候，大家才會記得叫我先避開」。

也有過來人建議，懷孕初期可以先和同事、好友講，滿3個月後再跟長輩、親戚說，「可以跟身邊的人說，但不用大肆宣傳」、「工作上可以講，長輩面前先不要講，跟長輩講完但是孩子沒保住根本給自己找麻煩，無論是好意還是惡意最後這種關注都會很沉重，甚至會變成都是你的錯」。