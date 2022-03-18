今年春雨呈現北多南少趨勢，且南部地區目前為旱季，台南市水利局表示，嘉南灌區今年一期稻作順利供灌，近期整田插秧作業需水量較大，目前也已依照計畫順利供灌中，台南市水情經中央評估尚屬正常，應可穩定供應民生及產業用水至6月底無虞。

水利局表示，曾文水庫與烏山頭水庫係聯合運作，曾文水庫放水至烏山頭水庫後再供給農業及公共用水，故需一併計算蓄水量，統計至今年3月中旬合計蓄水量為2億7632萬噸（曾文水庫2億2196萬噸，烏山頭水庫5436萬噸），合計蓄水率49.7％。

此外，主要供應民生用水的南化水庫蓄水量為5867萬噸、蓄水率65.6％，曾文、烏山頭、南化水庫總蓄水量將近3.35億噸，相較過去5年同期平均蓄水量，約多出1億噸以上蓄水量，顯示自從去年11月逐漸進入枯水期後，水情控管及市民一起節約用水發揮的效果。

水利局表示，農業灌溉節水方面，自今年一期稻作開始供灌以來，水利局與農田水利署嘉南管理處共同監控降雨量及適時調節灌溉水量，至3月中旬止灌溉計畫量約9830萬噸，實際約供灌7380萬噸，約已節供2450萬噸。

此外，今年1、2月鋒面過境，河川川流水量穩定，自來水公司第7區管理處利用截流高屏溪川流水再經過淨水場處理後，清水北送支援台南市，目前每日穩定支援15萬至20萬噸，以節省南化水庫出水量。以台南市1天用水量100萬噸計算，可貢獻約15％至20％。

水利局強調，目前水情雖然穩定，但仍不敢掉以輕心，將持續與中央共同掌控水情及定期參與供水情勢檢討會議，如有供水風險會立即研議應變措施。