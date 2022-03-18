亞果遊艇集團近年來積極打造全方位的一條龍遊艇服務產業，展開產學合作計畫，17日於中信金融管理學院召開實習招募說明會，現場百位學生到場參與瞭解，透過招募大學學生加入亞果遊艇實習，為未來職涯發展方向提早作準備，並為集團提前佈局海洋休憩產業人才。

亞果遊艇會實習計畫將在今年暑假期間展開，時間最長為期半年，由亞果遊艇釋出水手、船務行政人員、會員服務相關人員等需求名額，大學三年級、四年級學生皆有機會參與實習，在大學畢業前即與業界接軌。

亞果也與中信金融管理學院棒球校隊合作，釋出水手職缺供球隊球員實習，透過在國際級碼頭的工作經驗，供棒球隊成員在校園生活結束後，有另一個職涯方向的選擇與第二專長，未來實習時限結束後，有機會直接轉為亞果正式員工，解決了球隊隊員畢業後常面臨的求職問題。

從去年開始，亞果贊助台南西門實驗小學成立帆船隊、與瀛海中學合作推行海洋教育課程，並贊助大專院校帆船隊，與高雄科技大學合作產學專班、支援EMBA的帆船賽等等，亞果還積極響應政府「向海洋致敬」的政策，協助海洋教育向下紮根，並透過產學合作計畫，協助人才拓展就業管道，也提供準畢業生在海洋休憩產業中發展的舞台。