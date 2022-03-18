俄烏大戰推升各項大宗原物料價格狂飆，國內最大烘焙材料供應商德麥（1264）總經理吳文欽今（18）日表示，壓力真的很大，由於產品售價無法完全反應成本上漲，公司獲利空間恐遭壓縮，今年對德麥而言會是辛苦的一年。

吳文欽今天在烘焙展接受媒體訪問，面對俄烏大戰，他直呼影響很大，因為這波俄烏戰事推升各項原物料價格狂飆，不管是油、麵粉、乳製品全面上漲，而德麥主要是做烘焙原料代理進口，原廠價格調漲，德麥價格不反應不行。

但這波漲幅實在太急太猛，下游的餐飲、烘焙客戶吃不消，價格沒辦法完全反應，因為全反應生意就沒得做。差額的部分只好公司自行吸收，多少會壓縮到獲利空間。

他觀察，這一波以乳製相關產品漲幅最大，包括乳酪、奶油、奶粉、鮮奶價格全上漲，部分產品今年以來短短幾個月漲幅甚至超過三成。

目前德麥的因應方式，就是想辦法轉嫁成本，調高價格。老產品價格很難拉高，所以德麥就要開發更多新口味、新品項、新客戶。

像是這兩年生吐司超夯，日本生吐司第一品牌「乃賀美」最近準備進軍台灣，3月要在台北開第一家店，台灣的原料全部由德麥供應。乃賀美在日本有多達2,000多家分店，未來如果在台灣成功發展，對相關原料需求量相當大，可望為德麥今年營運提供額外挹注。

整體而言，吳文欽認為今年對德麥而言會是比較辛苦的一年，像是最近大陸深圳封城，深圳是德麥在大陸營業額第二高的銷售地區，一定會受到影響。不過去年5-7月台灣也有疫情三級警戒，期間營運基期壓低，一來一往，德麥今年營收仍要力拚比去年成長。

至於在獲利成長方面，由於原物料價格狂飆，成本無法完全轉嫁，可能會面臨一些壓力。