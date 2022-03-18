3月11日晚間桃園國際機場跳電，14日案情翻轉為人為蓄意破壞，不過有媒體報導指出為何嫌犯剪高壓電線，人卻平安無事？機場公司18日澄清表示，電纜架距離地面超過4公尺，並未接地形成導電通路，故不會感電。目前已經先扣罰2名嫌犯的承攬廠商14萬元且暫停合約。

桃園機場11日發生跳電，一開始桃機表示「初步檢測是供應北側電車系統（PMS）線路故障」，14日巡檢後卻認定是人為蓄意破壞的刑事案件，且已抓到2工人意欲剪斷電纜線賣錢。有媒體報導指出為何剪斷高壓電纜，人卻沒有「當場往生」？機場公司18日澄清表示，電纜架距離地面超過4公尺，是垂掛於天花板的高架電纜架，布滿各式管線，嫌犯持油壓剪亦是站在包覆絕緣皮的其他電纜上，人員並未接地形成導電通路，故不會感電；且嫌犯剪斷電纜時，電纜的導體與電纜接地層連接瞬間，機場保護開關立刻跳脫，是電力系統正常運作的結果。

機場公司並表示，經過連日密集檢討，將於「保安管理」及「施工管理」兩方面改善。首先為強化防護此次發生事件的中央車道，將增設保全哨位以人員及巡邏車駐點守望，亦已協調航警局加強巡檢，隨時注意可疑人事物，必要時主動盤查。施工管理面，將每日要求施工單位收工時確實清點人員並回收通行證，每日上工前再發還；監造單位亦需落實監督施工人員進出管制，隨時抽查人數及施作區域需相符合。

目前2名工人被檢方收押禁見。桃機表示，依照民用航空法第101條，「以強暴、脅迫或其他方法危害飛航安全或其設施者，處7年以下有期徒刑、拘役或新台幣90萬元以下罰金」。桃機強調機場範圍內CCTV覆蓋率極高，且24小時監視中，有心人士切勿以身試法。

桃機表示，本次事件嫌犯所屬的第二航廈消防水砲系統整建案，機場公司就合約面先依「承攬廠商違反安全衛生規定罰款標準一覽表」，扣罰新臺幣14萬元，目前合約亦先暫停執行；針對機場相關損失，亦將依法求償。