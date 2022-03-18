中國新聞網報導，大陸國新辦18日舉行新聞發布會，大陸國家衛生健康委醫政醫管局局長焦雅輝介紹，第九版《診療方案》的修訂，是基於大陸兩年來抗疫實踐，特別是對Delta和Omicron病毒株臨床病例的觀察和研究，基於這個實踐基礎之上，對診療方案做出的修訂。並不意味著防控政策的放鬆。各地現在仍然要慎終如始，做好新冠肺炎疫情防控工作。

大陸國家衛健委副主任王賀勝表示，動態清零是在「外防輸入、內防反彈」防控總策略的前提下，認真總結經驗教訓的基礎上提出的防控做法，就是要立足抓早抓小抓基礎，提升疫情防範和早發現的能力，快速及早地發現感染者和疫情，做到發現一起撲滅一起，切斷傳播鏈，使感染者的數量得到清零。動態清零的目標是追求以最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情。動態清零的核心是快速反應、精準防控。快速反應的「快速」就體現在快速發現、快速處置、快速阻斷。「精準」就體現在疫情防控的流調排查、隔離管控、社區防控、臨床救治等全鏈條的各個環節。

其次，在評價防控成本和效果的時候，應該從科學上看，一般應該說有四個評價面向。

一是防控成本和防控效果，也就是說花費了多少成本，減少了多少感染、多少重症、多少死亡。中國的總感染人數、發病人數、重症人數和死亡人數都非常少，這說明防控成本效果比是高的。

二是成本效率，即控制和撲滅疫情的速度。中國的防控工作基本上都在1-2個最長潛伏期內快速處置、快速撲滅疫情，這說明成本效率比是高的。

三是成本效用，也就是通過動態清零、精準防控，中國保證了絕大多數地區、絕大多數民眾正常的生產生活，減少了因疫情帶來的不便，乃至心理等健康問題。

四是成本效益，也就是防控成本所帶來的經濟收益，這方面，關鍵是要算大帳、算動態帳。如果僅按疫情發生地、按疫情發生時的成本來算成本效益，是不全面、也不客觀的，應該將大陸全國作為一個整體，算大的經濟帳、大的社會帳、大的民生帳。