眼睛是靈魂之窗，也是人類最重要的感官，千萬不可不慎！眼科醫師林于皓日前在臉書粉專PO文提醒，當眼睛出現閃光、黑點，小心是視網膜剝離前兆，此為眼睛的急症，必須立即送醫！

林于皓指出，飛蚊症是老化的退化性過程，不必過度緊張，但是一旦飛蚊突然變多，「原本只有2、3隻蚊子，卻變成一大坨」，就必須要非常注意，因為視網膜剝離的症狀可能不痛不癢，早已造成傷害。

除此之外，當眼珠子轉某個方向，視野中會有「C形或弧形的閃電」，眼球轉一下就亮一下的閃光視覺情形，或是視野變灰、變霧，很像窗簾掉下來遮住視線，也算是視網膜剝離的前兆之一，都需要特別注意。

尤其是當民眾眼睛不舒服時，會下意識地想要透過轉動眼球舒緩，但其實這樣的行為非常危險，因為如果是視網膜剝離前兆，可能會每轉一次就牽扯一次，加劇剝離的程度。

林于皓直言，雖然有雷射、手術可以處理，但是成年人依然需要定期檢查眼睛，尤其眼睛疾病常是斷斷續續的出現症狀，過一陣子卻又好了，導致許多徵兆容易受到忽視。