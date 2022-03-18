桃園市龍潭警分局高平派出所於日前接獲民眾報稱，位於桃園市龍潭區高平里龍源路旁產業道路有大型聯結砂石車進出頻繁，隨即派員前往處理，到場時發現因該山坡地產業道路係屬私人土地，且周邊均設有圍籬，但員警積極守望，埋伏發現有倒廢棄土，依法送辦。

龍潭警分局高平派出所巡佐蕭漢祥及警員卓光煜等2員，考量該處山坡地如遭人傾倒廢棄土，將影響山坡地水土環境，漏夜調閱轄區天羅地網，租賃式及民間裝設監視系統積極偵辦，另針對該山坡地附近規劃巡邏警網及便衣埋守勤務，加強山區巡守稽查，法網恢恢疏而不漏，經便衣埋守員警於17日下午，發現該處有大型挖土機及砂石車進入，隨即通報線上巡邏警網趕赴現場，當場發現挖土機正在施工填平整地作業，且進入的砂石車載滿廢棄泥土，違法開發山坡地傾倒廢棄土，隨即通報桃園市政府環保、水務局及農業局等相關權責單位人員到場蒐證及處置，當場查獲傾倒廢棄土，扣押施作中的怪手，分局訊後將現場徐姓負責人及謝姓挖土機司機依水土保持及廢棄物清理法等移請桃園地檢偵辦，警方另仍持續調閱路口監視器並通知載運聯結砂石車駕駛到案說明。

龍潭警分局分局長蔡坤益表示，該傾倒廢棄土的處所，屬地方飲用水源地，若土壤水質遭受污染，恐造成附近居民健康遭受威脅，且山坡地濫墾破壞水土保持，未經申請違法開發不但觸法，若造成水土流失，恐釀成其他更大災害，所幸經本分局三和派出所積極勤務作為，終將不法人士繩之以法。