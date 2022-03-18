大陸男星李亞鵬2013年與歌壇天后王菲離婚後，他的感情狀態始終成為關注焦點，而李亞鵬則傳出與小19歲世界小姐女友海哈金喜熱戀，李亞鵬則選在西洋情人節宣佈，與海哈金喜再婚，並曬出小寶寶牽手照，證實已升格當爸。不過他今(18日)突然衝上熱搜，竟是因為去年影片引發爭議。

李亞鵬早期出道憑藉俊秀外貌被列為「四大小生」之一，2010年時對外宣布將告別演員身分，決定專心從商，不過他的從商之路並不是很順利，2012年李亞鵬捲入巨額債務風波，如今不再演戲的他在抖音分享自己的生活，將興趣愛好娓娓道來，介紹二十四節氣等影片，很有文藝青年的感覺。

今日微博熱搜突然出現「李亞鵬 茶」，一看居然是他去年的影片被媒體報導，陸媒轉發李亞鵬在抖音的影片，直呼太尷尬了。

影片當中李亞鵬說要去拜訪一位茶友，對方知道他要來，所以發了一張圖片，圖片上寫著「就要與你見面了，不知該與你說些什麼─茶僕【我曾這樣愛上茶】」，李亞鵬介紹該位好友的名字就叫茶僕，人如其名對茶滿懷恭敬之心。他提到茶僕喝茶時不說話，李亞鵬進門時，對方真的不說話，以手語示意做，李亞鵬也向他鞠躬。在影片中提到該名男子姓茶名僕，因為茶有恩於先祖，所以世代以茶為姓。而他們全程安靜享用著茶，凸顯寂靜之感。

然而網友卻並不買帳，質疑影片的真實，「晚上酒吧搖的最嗨就是他」、「茶僕說拍完了嗎？拍完了我得開口講話了，憋死了」、「有點故弄玄虛」、「不知道為什麼，每次看到這些一本正經的都想笑」、「看得有點尷尬啊」、「要是我，肯定憋不住，肯定笑死」、「哈哈哈上熱搜了，真的過於做作了」、「這又是何必呢」