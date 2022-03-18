近年來除了生育率續降低外，面對通膨、房貸等壓力，許多新婚夫妻對於生小孩更是不敢多想，因此常有懷孕消息傳出，大家都很樂意獻上羨慕與祝福。而此時，在傳統觀念中盛傳懷孕三個月內，因為屬於不穩定階段，所以通常會選擇默默養胎，不讓太多人知情；因此讓新手媽媽非常困擾，就怕沒說，害怕身邊朋友不知情狀況，失手造成意外釀流產之憾事。

現今社會懷孕相當不容易，對於懷孕期間更是注重各種保護措施。（示意圖／Shutterstock）

對此，有位女網友日前於臉書「爆怨公社」提及過往經驗，她提到之前有幾次胎兒流產經驗，就是因為聽從長輩所提醒的「未滿三個月不要講」原則，因此在她懷上第一胎時，就選擇沒跟周圍的人提起，就造成有天上班時要跟同事搭車去找廠商，在路上聊天的過程中，卻被一位女同事大力拍肩膀，害她下了一大跳。當下很擔心自己已懷孕兩個月胎兒是否會有影響，好在老大沒事也順利產下，事後讓她相當後悔為什麼不在第一時間就跟大家說。

護理師網友建議一知道懷孕，就可跟大家公告。（示意圖／達志影像）

對此網友也相當有感，紛紛留言討論提到「我的標準是，拿到媽媽手冊就可以講了，表示胎兒穩定」、「我一懷孕就說，也好好沒事」、「那是以前觀念，怕到時候流產時，附近鄰居會議論紛紛」；但其實也有護理師留言提到，她個人傾向一知道立刻說，因為她在臨床有很多地方和檢查需要特別防護，因此不如就通通說，也順利第二胎穩穩產下。