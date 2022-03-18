鳳凰（5706）今日董事會通過110年財報，合併營收約1.5億元、年減69.4％，營業損失0.66億元、增幅106.83％，合併營業外收支淨收入為1.51億元、增幅為210.03％，淨利歸屬母公司業主0.77億元，每股稅後盈餘1.17元。

鳳凰董事會並通過股利分派案，本期盈餘加計處分股票獲利及迴轉特別盈餘公積，擬配發每股現金股利1元、股票股利1元，超額配發股利。公司將於6月15日召開股東常會。

新冠肺炎（COVID-19）持續影響旅遊業，營收衰退致使本業虧損擴大，在出售不動產及資金運用的投資收益等挹注之下，難能可貴的交出獲利成績單。

今年開始國際疫情朝流感、輕症化發展，疫苗覆蓋率及新藥上市，促使各國朝國境開放加快腳步，並相繼訂出解封時程。指揮中心也審酌國內外疫情變化，研擬規劃放寬措施。公司除持續經營國旅市場、多角化發展之外，亦積極為國境開放相關資源盤點、人力整補、產品規劃等做最好準備，殷切期盼國境早日開放，旅遊市場早日恢復正常。