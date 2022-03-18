美中元首今晚9時將通電，《路透》報導，中國大陸航艦「山東號」在今天早上通過台灣海峽，美國「芮爾夫強生號」驅逐艦（USS Ralph Johnson，DDG-114）全程尾隨監控，我國軍也有派軍艦關注。國防部發言人史順文表示，針對中共機、艦在我台海周邊海空域動態，國軍聯合情監偵系統，都有全程的掌握，確保國家安全。

《路透》引述消息人士指出，今天上午10時30分左右，山東號現蹤在金門西南方約30海浬處，有民航機的乘客拍到山東號的照片。「山東艦」挑在美中元首通話前通過台海，具挑釁意味。