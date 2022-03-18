雙北合作交流平台18日在台北市登場，雙北市學生常互相交流學習，目前12至18歲市民疫苗覆蓋率僅有8成多，2市必須合作提升疫苗覆蓋率，另將在新北市覓地興建「消防救災訓練中心」，供北北基甚至桃園消防隊員訓練。

台北市長柯文哲及新北市長侯友宜今午共同主持雙北合作交流平台，雙方進行交流討論，提升大台北地區市民福祉。今討論合作成果有17項，包括共享運具、雙北批發市場供應人代號實名制、中正橋改建、雙北市圖書證一證通用等。

柯文哲指出，12至18歲國高中職學生疫苗覆蓋率要先解決，上次在施打時剛好碰到學測，很多高三學生沒有接種，12至18歲疫苗覆蓋率只有8成多，年輕人得病雖然嚴重度不高，但容易變成傳染源，2市合作才有辦法把疫苗覆蓋率解決；侯友宜表示，雙北是共同生活圈，同學的學習都互相交流，盼強化疫苗覆蓋率大幅提升。

柯文哲還提到，台北市要找一塊好幾公頃的土地設置消防訓練中心相當不容易，他主張設在新北市，讓北北基消防員訓練，是否納進桃園再討論；侯友宜說，中央的消防訓練中心位在南投，北北基甚至桃園可以在新北市規畫地方訓練，讓北部救災消防體系有更現代化、科技化的訓練中心。

外界好奇環狀線經營權，柯文哲表示，雙方都有共識由1家營運，細節再討論。侯友宜也說，環狀線經營權已達成協議，未來整體雙北市捷運系統，經營權應該屬於一家，現階段環狀線還在協商，按合約進行中，細節將由2個捷運局、捷運公司協調。