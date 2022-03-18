為解決當地居民及農民困擾，立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益今日上午前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市神岡區三角里西汴幹線社皮分線既有護岸損壞，輸排水功能受阻；另潭子區聚興里及新田里因地勢高，水源僅靠抽取坑溝水量做為主要灌溉水源，若遇乾旱期間，作物有枯死危機。立委楊瓊瓔18日會勘，會中決議將進行渠段灌排水路改善，二岸工程費約4000萬元，預計年底動工，明年8月完工；潭子區聚興里及新田里3處鑿井工程，總工程費用約1000 萬元，預計5月施工，年底可完工。

為解決當地居民及農民困擾，立委楊瓊瓔今日上午邀集農委會農水署、台中市水利局、建設局及都發局，以及市議員羅永珍、賴朝國等人進行會勘。

羅永珍指出，神岡區三角里西汴幹線社皮分線現況水路為土渠與砌石護岸且既有護岸老舊損壞，其輸排水功能受阻，三角里里長江炳煌陳情協助辦理改善，希望藉由該渠段治理，降低此區域居民災害損失。

賴朝國表示，去年嚴重久旱缺水，潭子新田里、聚興里又是地勢相對高之處，灌溉用水較難流經此處，去年因為旱災許多農民農作物都無法收成，近年來氣候極不穩定，農民害怕未來又會遇到類似的問題，農民反映，認為有提前防範鑿井取水之需要。

農水署長蔡昇甫指出，神岡區西汴幹線社皮分線中興橋往上游120公尺及中興橋往下游150公尺渠段灌排水路改善，二岸合計約540公尺，工程費約4000萬元，預計年底動工，明年8月底完工；潭子區聚興里及新田里3處鑿井工程，鑿井深度150米，每件工程經費約300至350萬元，總工程費用1000 萬元，預計5月施工，年底可完工，未來可提供穩定地下水源供灌溉使用。

楊瓊瓔表示，神岡區三角里西汴幹線社皮分線護岸是既有土堤及砌石護岸，近年來間歇性降雨不斷，怕土堤無法負荷，擋不住高漲雨水潰堤，嚴重影響居民生命財產安全，農水署會勘後也承諾立即改善辦理神岡區中興橋往上游120公尺及中興橋往下游150公尺渠段護岸及沿線綠美化工程。

另外，潭子區新田里、聚興里部分地勢較高區域，礙於非灌區，農水只能抽水使用，農水署同意籌措取1000萬元經費鑿井、蓋水塔，解決灌溉問題，確保農民灌溉穩定。