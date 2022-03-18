搶下部署疫後商機，長榮航空攜手青森縣廳舉辦「青森零距離・多采多姿的青森特展」，今(18)日於活動現場舉辦開幕儀式，由長榮航空總經理孫嘉明、向日遊社長向井純共同主持；此次活動也結合社會公益，特別邀請張榮發基金會鍾德美執行長、沙崙國小周俊宏校長暨師生，以及心燈啟智教養院李崇榮院長前來共襄盛舉。

「青森零距離・多采多姿的青森特展」自3月18日下午四點至3月20日晚間六點，開放一般民眾參觀，凡捐贈一張發票即可免費入場，體驗好吃、好看又好玩的青森風采，重溫日本旅遊的美好回憶，是周末假期闔家戶外活動的好去處。

長榮航空與青森縣廳為了提供民眾視覺、嗅覺、味覺、觸覺、聽覺的全方位體驗，特別從青森空運上千顆的蘋果，堆疊出壯觀的蘋果牆，設置蘋果溫泉池，同時也準備蘋果汁供觀展民眾享用，打造出「日本第一蘋果王國」的氛圍；現場也設有高達4公尺的巨型睡魔燈牆，以及長達15公尺收羅所有著名景點的青森浮世繪，展現出視覺的震撼！在觀展的同時也精心安排青森知名的津輕三味線於現場演出，帶來聽覺饗宴。

此外，為了滿足民眾想搭飛機的心願，長榮航空特別把787客機的皇璽桂冠艙座椅搬來現場，同時打造了擬真的787舷窗，窗外搭配青森夜景，彷彿搭乘商務艙飛往青森！另外因應櫻花盛開的季節，整個長榮航空主題區以柔美櫻花布置，是不可錯過的打卡重點。

長榮航空特別邀請長榮桂冠酒店(台中)及長榮空廚一同參展，為此次活動設計以青森蘋果所製成各式甜點於現場販售，長榮桂冠酒店(台中)同步推出「青森森巴住房專案」，入住的房客可獲得限量青森風鈴及青森蘋果凍生乳捲。

逛展民眾也可用優惠價購買長榮空廚熱銷的純鮮奶厚吐司、大蒜吐司、南棗核桃糕等產品。而長榮航空樂e購也於現場展售長榮獨家、Hello Kitty商品，並提供最低7折起的優惠，當場完成網路訂購除享全館85折(部分商品除外)，還可獲得機上購物袋，更有互動遊戲要送民眾神秘小禮。

此外，「綠芽酒藏」也帶來青森縣八戶地區知名風味地酒，將日本酒造職人精神及當地飲食文化特色介紹給民眾；日本水果代理商「旬果屋」也將青森的新鮮蘋果及蘋果汁空運來台；還有以火山土孕育而成，營養價值豐富的「黑蒜界LV-青森黑蒜」，滿足民眾一次採購青森特產的願望，不僅逛得開心，買得更開心。

長榮航空的桃園－青森航線自1995年開始即以不定期包機方式經營，2019年7月改為每週二班的定期航班，旺季時最多增為每週五班；雖然目前因疫情衝擊暫停飛航，但當地人文物產豐沛，一年四季各具特色，長榮航空有信心在疫情過後，能以最快的速度恢復運能，與民眾一同親訪青森風情。