俄烏戰爭持續，衝擊糧食嚴重依賴自烏俄進口的黎巴嫩，據了解，黎巴嫩正面臨史上最嚴重的經濟危機，物價再度出現劇烈波動，以當地常見的主食1張烙餅為例，漲幅高達5成，售價從1萬黎巴嫩鎊（折合約台幣188元）調高到1.5萬黎巴嫩鎊（約台幣282元）。

根據陸媒《央視網》報導，黎巴嫩的糧食高度依賴進口，小麥總消耗量的60%來自烏克蘭和俄羅斯。2020年8月4日黎巴嫩首都貝魯特港口發生大爆炸，摧毀了該國主要的穀物儲存倉，從此，黎巴嫩更為依賴糧食進口，原本從黑海運到黎巴嫩需要一周，但目前受到俄烏戰爭影響，黎巴嫩只能捨近求遠向美洲國家購買小麥，運輸時間需要長達25天。

陸媒採訪黎巴嫩一家傳統麵食店，老闆說近期包括麵粉、糖、食用油的進口價格都在上漲，麵食店也只能跟著漲價，當地常見的主食烙餅售價從1萬黎巴嫩鎊大幅調高到1.5萬黎巴嫩鎊。黎巴嫩經濟學家埃利·雅庫裡則表示，在新一輪物價飛漲情況下，很多人的生活將難以為繼，直言俄烏衝突會演變成黎巴嫩自己的危機，舉例來說，1公斤麵粉的價格以前是1000或2000黎巴嫩鎊，以後可能會漲到4萬黎巴嫩鎊。

至於俄羅斯的物價也大幅飆升，上週數據顯示，外國品牌製造的新車價格平均比 2 月份高出16%，其他包括電視機上漲20%、吸塵器漲17%、智慧型手機漲12%；部分食品的成本包括糖、香蕉和番茄則上漲超過15% 。俄羅斯總統普丁則公開承認西方制裁對經濟造成的痛苦，但堅稱俄羅斯能夠承受得住打擊。他表示，通膨和失業率將上升，承諾為有孩子的家庭提供支援。