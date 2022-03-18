2022年台北市長選舉，將在年底舉行，作家李敖女兒李文今天(18日)表示，今天是她的父親李敖逝世4週年，為了紀念父親、她宣布投入參選台北市長選戰；並稱她會好好的「鬧一鬧」，讓大家過癮一下。

李文18日在臉書貼文表示，投入競選2022台北市長，是為了紀念父親、一代大師李敖曾經參選台北市長的意志傳承。她也已著手進行「台北市政府前瞻性政策及議題白皮書」，將整合台灣、美國、中國大陸各大都會城市發展經驗，三位一體、全方位規畫「2022-2026魔幻新台北」。

李文直言，選不上不是問題，問題是，她會好好的「鬧一鬧」，也讓大家過癮一下！至少在台上她會是最有氣場、靈氣、時髦的人。大家還是要革命一下投她一票，讓她把200萬拿回來，即使不當市長，她還是會繼續「鬧」下去的 。

李文也在留言區表示，「我就是狠角色，我是玩真的。i talk the talk，walk the walk」「可能我會有年輕票和大媽票？這個魅力我是覺得有的啦！」「開始學台語了....李文當選市長後，所有妖魔鬼怪 就『挫咧等』！」

有網友喊支持，「支持妳選台北市長，加油！」、「拚了！高格調、高水準的候選人！」也有網友建議，「覺得妳先選議員會比較好，凡事都不是一蹴可幾的，加油！」 李文霸氣回說：「浪費我的魅力，太小咖了。你去選吧」。

還有網友問，「我比較好奇的是，如果李文市長當選，要怎麼應付市議員刁難的質詢？」李文回說：「我不會像我爸爸丟鞋子啦！不過，我也不是好惹的人，呵呵，你們要看我怎麼應付妖魔鬼怪陰陽怪氣邪氣的議員立委，趕快選我」。