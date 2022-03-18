美國聯準會一如預期升息1碼，中央銀行昨（17日）一舉升息1碼跌破市場眼鏡，由於升息對房貸有著一定程度的影響，利率自原1.5%變成1.75%，以本息均攤來算，千萬房貸戶估每月將增加逾千元的支出。

央行這次閃電升息出乎市場意料，未來每月房貸負擔微幅增加，也讓不少房貸族擔憂不已，央行總裁楊金龍表示，升息1碼，會讓房貸戶利息負擔增加，以房貸餘額763萬計算，估1年利息會增加1萬9075元。

升息消息掀起網友熱烈討論，除了房貸族的憂慮以外，不少人也猜測台灣房市是否會出現反轉，作家黃大米在臉書發文好奇，「央行升息1碼，你們覺得可以讓房價掉下來嗎？」

然而網友卻無奈表示，「不會，那要很多很多個一碼」、「應該不會」、「我也覺得不會」、「當然不會」、「不會啊」、「覺得房東會漲租金」、「不會」、「做夢」、「房租要漲了」、「怎麼可能啦」。

另外，也有不少房貸戶哀嘆負擔增加，「我看是我們掉下來」、「我覺得只有黑色笑靨和雪白眼淚掉了」、「首購甘苦人在哭泣了」、「唯一掉下來的，只有我的眼淚」、「只有我的存摺數字會掉下來」、「一碼歸一碼，掉的只有淚」、「會讓下巴掉下來」、「眼淚掉下來比較有可能」、「不會掉，但每個月多支出4800」。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，此次升息超乎預期，但由於幅度不大，抑制投機炒作效果有限，對投資客而言仍有喘息的空間，不過對於高額房貸戶仍是壓力，且若進入升息循環後，長期壓力不小，如同溫水煮青蛙。

假設房貸1000萬，原利率從1.5%上升到1.75%，20年期每月應還本利和從4萬8255元變成4萬9413元；30年期從3萬4521元變成3萬5725元，等同房貸戶每月支出增加約1000元左右。內政部不動產資訊平台提供「房貸利息試算」，只要輸入欲貸款金額、年限和利率，即可知道升息後的房貸變化。