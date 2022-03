品觀點本週最新一集「于北辰將軍x北杯說故事」不說鬼故事,于北辰要來分析澤倫斯基的反擊,他透過個人魅力,透過演說、透過影片、透過激勵人心的方式,在全世界獲得很大的支援與回響,直言澤倫斯基的反擊已經開始了。

澤倫斯基第一場對歐洲的演講,讓烏克蘭得到歐盟的支持跟肯定,正義與邪惡高下立判;而第二場對德國邦聯議會演說,重提柏林圍牆被推倒後,德國重獲自由,喚醒了德國人的集體記憶,這道牆就是從俄羅斯一路通到德國的北溪二號天然氣管線,告訴德國人你們為了要取得廉價而穩定的能源,間接讓俄羅斯有更多的經費去建設他的軍隊,德國總理蕭茲暫停該計畫,讓普丁跳腳,等於截斷了他一半的作戰資源。

第三步的反擊更精采,3月8號澤倫斯基對英國議會演講,引用英國莎士比亞的名劇to be or not to be,強調烏克蘭絕對不會投降,為自由而戰,英國一樣聽完後起立鼓掌,英國首相強生也做了一個很關鍵性的決定,將繼續提供人道與軍事支援烏克蘭,讓他對抗俄羅斯直到烏克蘭獲得自由為止。

下一場演講是對美國,總統拜登當場批評普丁是戰犯、非常糟糕,隨後立即簽署8億元以上的美金資助,提供S-300飛彈,烏克蘭會用且立刻就可以完成防空作戰,還有彈簧刀無人機,給予烏克蘭承諾與實際支持。

烏克蘭對台灣的啟示,于北辰說,這段時間我們做了14天的教召,沒有人抗役;國家是超越黨派的,慢慢朝野凝聚一致的口吻,就是譴責攻擊方;軟弱不能換來和平,只有武裝自己讓自己變強,才可以讓敵人不敢輕易的攻擊你。

于北辰指出,軟弱才叫挑釁、沒有用才叫挑釁、沒有武裝力量才叫挑釁,所以烏克蘭的情勢給台灣帶來很多很多正面的啟發。