消防員上山下海、救災救火又救護，有時還會化身幫忙接生的「產婆」。新竹縣消防局山崎消防分隊員蕭惠元和洪育禮，18日下午1時接獲孕婦急產救護案件，在接近醫院時孕婦突然大喊羊水破了，檢查發現胎頭已外露，趕緊停車後，兩人在救護車上順利完成接生。
洪育禮表示，23歲孕婦因腹痛送醫，意識清楚但肢體無力，經詢問懷孕37週要生第二胎，原本欲就近送到竹北的醫院，但孕婦希望能到產檢的新竹市馬偕醫院。
未料，剩4分鐘就要到達醫院時，孕婦突然表示腹痛無法忍耐，而且下體有異物感、羊水疑似流出。洪育禮低頭檢查發現胎頭已外露，便通知開車的學長蕭惠元，停車在路邊準備接生。
洪育禮說，這是他的第一次接生，因有學長在旁協助，再加上平日都有相關救護訓練，所以不會緊張，按照流程一步步協助產婦將孩子娩出。
洪育禮說，孩子出生後，膚色紅潤、哭聲洪亮，是個漂亮、健康的小女娃，連陪同在旁的婆婆都笑著說：「怎麼哭的那麼大聲啊！」產婦4歲的兒子也拍拍媽媽，幫媽媽加油打氣。
蕭惠元18日上午才將一名OHCA者從鬼門關前拉回，2020年11月也曾在救護車上成功接生，當時還是個2020年11月也曾現場成功接生，還是個畢業1年的小菜鳥，那次接生案件前也恰好出勤OHCA勤務，也是急救成功。經過2年後再次完成接生任務，讓他感到非常的開心。
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