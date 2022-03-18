遠傳(4904)今(18)日宣布，成為東北亞首家、同時也是全球第八家加入全球「愛立信5G新創計畫」的電信營運商。

「愛立信5G新創計畫」為「愛立信消費者行為研究室」於2019年因應各國陸續推出5G商用服務而成立，憑藉逾25年的消費者行為洞察，助力電信商制定關鍵市場策略，並媒合全球新創夥伴一同實現5G創新服務。該計畫橫跨娛樂、運動、教育、遊戲與社群等多元領域，以加速AR/VR、元宇宙、演唱會、沉浸式教育等相關服務發展。遠傳加入後將可快速結盟全球5G新創夥伴，拓展「遠傳5G元宇宙加速器」影響力，加速5G消費端應用落地台灣。

遠傳總經理井琪表示，遠傳推動5G創新發展不遺餘力，持續深耕大人物(大數據、人工智慧、物聯網)核心技術，並結合來自不同領域的創新能量，成立「遠傳5G元宇宙加速器」以加速開發元宇宙的應用場景。遠傳與愛立信一直是5G合作夥伴，共同佈建了贏得世界第一的5G網路，奠定發展5G創新應用最有力的基礎。這次加入全球「愛立信5G新創計畫」，除了將深度結盟跨國、跨領的新創戰略夥伴，同時也能為「遠傳5G元宇宙加速器」帶來良好綜效，協助新創夥伴鏈結海外市場，擴大5G生態圈商機，並為用戶帶來更多來自全球的5G創新應用。

根據「愛立信消費者行為研究室」《成就更好5G的五大關鍵》報告指出，台灣5G用戶對於網速感到滿意，但高達74%的用戶希望5G能帶來更多的創新應用和數位服務，並願意為包含數位加值服務的5G資費多付40%以上費用，比起全球消費者平均願意多付20%至30%，高出近一倍。報告也指出，加速5G創新應用服務的商業化，將成為推動消費者升級5G的關鍵。

「愛立信5G新創計畫」致力媒合全球領先的電信營運商與深具潛力的5G新創，成員包含美國AT&T、澳洲Telstra、加拿大Rogers等國際領導電信商，並串聯全球超過40家5G新創，共同催生多元創新的5G消費端應用。