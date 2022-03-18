全球疫苗接種覆蓋率提升，近期各國陸續鬆綁邊境，台灣也於3月7日起開放商務客來台，民眾引頸期盼能開放海外旅遊，再次出國體驗異國風情，對此，台新銀行特別為民眾超前部署，打點好換匯大小事，率先提供三項換匯小撇步，助攻換匯在甜蜜價，預先為未來出國花費精打細算，並提供便利提領管道。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，根據過去經驗，民眾常在出國旅遊前才臨時想到要換外幣，往往錯過最佳換匯時機，該行特地提供幾項個人換匯小撇步。首先，民眾可透過台新各項數位平台（官網／行動銀行）隨時掌握即期匯率，並於網路／行動銀行設定「匯率到價通知」功能，省下隨時留心匯率的時間，並即時掌握心中目標換匯價格。

第二，提醒準備出國的民眾，台新銀行現在已有提供週間「24小時換匯」服務，可避免發生好不容易等到換匯「甜蜜價」，但偏偏碰到非換匯服務時間的窘境，每位客戶都可在周一上午9點至周六凌晨3點間，隨時透過台新網路／行動銀行，完成多達13種外幣的即時換匯需求。

第三，針對有多種外幣存款的客戶，推薦「預約外幣限價換匯」功能，簡單來說，當即期匯率到達目標價，網路／行動銀行就能依照客戶設定，主動協助完成換匯，為忙碌的現代人提供更聰明省時的服務選項。

包國儀指出，為方便民眾於出國前提領外幣現鈔，台新銀行除在全台101家分行設置外幣ATM外，更在民眾前往機場的交通動線上，結合全家便利商店、楓康超市及台鐵車站，廣設外幣ATM服務，讓民眾24小時都能方便提領外幣。這項便利服務，包括台新銀行客戶及其它金融機構客戶都可使用，只要持金融卡透過台新外幣ATM就可輕鬆存提美元、日圓、人民幣與歐元現鈔，相信在出國禁令開放後，提供的各項外匯服務，將成為客戶最佳助手。

與全民一同「鈔」前部署，台新銀行強調，即日起至今年年底，民眾使用台新ATM提領外幣或外幣存款，每筆可獲得台新Point 5點，點數可兌換全家、萊爾富、OK mart與楓康超市購物金，結帳時即折抵消費。3月23日開始台新ATM即將推出外幣存提款、新台幣跨行存提款天天抽888發財金好運活動，快閃優惠到4月30日。