遠東商銀獲財訊2022年財富管理大調查最佳服務、最佳財富增值及最佳公益推動三大獎項，由副總統賴清德頒獎，遠東商銀執行副總經理林建忠代表領獎。

林建忠表示，獲得財訊三大獎肯定，遠東商銀是以結合遠東集團多元化資源，並在全國56家分行運用科技與人文成立樂活空間，與在地生活有更多連結，同時提供行動ｅ化理專到府服務，透過線上線下下單、Line與APP等數位交易新平台，將銀行延伸至客戶場域，滿足全時、全場景的交易需求與最佳的理財體驗。

林建忠指出，該行並且長期參與公益活動，自1997年起就與伊甸基金會合作發行愛心認同卡，只要持卡人使用遠東商銀信用卡消費，遠東商銀就捐出消費金額的0.3％，成為推動社會向善的力量，讓愛心永續循環。

遠東商銀強調，未來仍將持續推出符合客戶需求的特色分行讓服務更有溫度，打造貼近客戶生活的金融服務，協助客戶樂擁財富、安心快樂生活。