警政署要求加強各關鍵基礎設施的安全維護工作。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

桃園國際機場電纜線遭竊賊剪斷，加上近日國際局勢遽變，警政署為防患於未然，通報航空、鐵路、港口及其他負責重要資源安維警察機關，立即盤點關鍵基礎設施，加強勤務運作，全面提高警戒。

警政署長陳家欽非常重視各關鍵基礎設施安全防護工作，17日上午召集負責機場、港口、油氣、電力、水庫等重要關鍵基礎設施防護的警察機關首長，召開「強化關鍵基礎設施研商會議」，要求各警察機關首長協同事業主管部門，率幹部逐一檢視所負責防護關鍵基礎設施潛藏安全脆弱點，針對影響機構功能運作的主設施、電力、通信所在位置及其主要管線，全面盤點並詳實檢討各安全崗哨，針對崗哨位置、人力或勤務運作進行妥適調整，強化安全巡檢，提升防護規格到最高層級。

警政署並協調交通事業主管部會通報所屬單位，協助各警察機關檢討保安工作及提升防護措施，並透過增加保全人力、強化進出人員辨識及運用科技設備，如監視器、照明、警示設備等方式，建構全面安全防護網；另警政署已組成聯合督導小組，近期將至各重要關鍵基礎設施現地檢視防護工作執行成效，提升關鍵基礎設施防護韌性。