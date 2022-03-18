中華郵政公司21日起開辦「郵政數位存款帳戶」並舉辦「數位帳戶早鳥刷卡禮」，21日起至6月30日只要開立數位帳戶，並使用該帳戶所屬的郵政VISA金融卡刷卡消費累積達999元以上，即可獲贈王品集團500元即享券1份，限量5000份。

另中華郵政推出新版「行動郵局（Post）APP」服務，民眾可於iOS的AppStore或Android的Play商店搜尋安裝，並舉辦「郵局APP登入抽黃金」活動。3月21日至5月31日，只要下載行動郵局APP並完成指定任務，就有機會抽中價值2萬3000元的黃金鑄錠、i郵購購物金2萬元及超商1000元虛擬商品卡等。

中華郵政公司「郵政數位存款帳戶」服務，提供本國成年人透過網路方式至數位存款帳戶專區(https：／／epost.post.gov.tw)申請存簿儲金帳戶，開戶時亦可同步線上申辦郵政VISA金融卡、網路郵局及行動郵局APP等服務，並可將帳戶連結街口支付及一卡通MONEY等電子支付帳戶，或將卡片新增於台灣行動支付APP。

行動郵局（Post）APP重新歸納功能架構，介面更簡單明瞭，民眾最常使用的「資產總覽／查詢交易明細」、「查詢信用卡／簽帳單資訊」及「轉帳」可在首頁就有便捷快速路徑，同時提供郵務如郵件追蹤及壽險如我的保單等多樣化服務。

民眾可於APP開啟或關閉卡片「無卡提款」功能、郵政VISA金融卡「線上網路刷卡、國外交易、調高額度」，及設定手機號碼轉帳等功能，並提供個人化帳務及刷卡通知。

郵件交寄後，可使用「郵件查詢」功能掃描一維或二維條碼快速帶入郵件號碼查詢寄件狀態，亦可由「歷史查詢」服務，快速取得最近5筆查詢資料。

除提供生物辨識技術或圖形密碼快速登入服務外，並將該機制運用於轉帳或繳費等相關交易，減少交易密碼輸入步驟。

「據點預約」功能以地圖介面提供鄰近郵局線上取號服務，減少民眾臨櫃等候時間，亦可查看鄰近i郵箱、ATM或郵筒位置。