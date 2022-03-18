副總統賴清德今下午接見第22屆「台新青少年志工菁英獎」傑出志工獎得主，他致詞指出，因應國際局勢的變化及新興科技的出現，人際之間的關係產生很大的改變；尤其是後疫情時代，因為科技帶來成就的人很多，但因為科技造成生活困難的人也不占少數，在這種狀況下，要讓社會變得更和諧，發揮愛心與包容。

副總統致詞時首先向今年30位傑出志工獎得主表達歡迎與恭喜之意，並表示獲獎同學不僅在繁忙的課業當中應付自如，也運用自己的時間，發揮創意、能力與熱情，在臺灣需要幫助的角落展現愛心，令人欽佩。

賴清德提到，這段時間COVID-19侵襲全球，臺灣也不能倖免，好在全國人民大家都非常團結合作，支持政府的防疫政策，再加上醫護人員勇敢的站在第一線，國內受到的衝擊相對其他國家是比較小。不過對學生上課的影響其實非常大，在這個狀況之下，同學們仍然不改以往樂於助人的胸襟，持續發揮愛心，更加值得肯定。

賴清德指出，今天有來自花蓮的潘柏安同學，他曾受過世界展望會的幫助，運用自己寶貴的時間，並號召社區內志同道合的朋友成立志工團隊，在社區內給予部落的孩子課後輔導、族語教學；也為社區內的獨居老人舉辦各類暖心活動等。相較一些大企業的捐助，看起來不是那樣顯著，像潘同學在社區內默默幫助，這份愛心更是不容易。

他說，在座的陳昀昀同學也非常了不起，雖然她聽力有些受限，但是書法寫得很好，利用書法的專長研發自製窗貼，避免鳥類窗擊產生意外。副總統認為這也是發自愛心，運用自己能力所展現出來的志工行為，並且引起大家效法，進而達到保護動物的目標。

副總統強調，每一個同學的事蹟都很值得稱許，才能獲得「台新青少年志工菁英獎」，無論是基於對人性的關懷、對環境的保護，或者是對動物的照顧，都非常值得稱許。

副總統談到，因應國際局勢的變化，以及包括工業4.0、人工智慧、物聯網、AR、VR等新興科技的出現，人際之間的關係產生很大的改變；尤其是後疫情時代，人與人的直接接觸減少，但在網路上的聯繫會加強，也因為如此，人與人之間的關係會變疏遠，很多社會問題會產生，或者加大貧富差距。因為科技帶來成就的人很多，但因為科技造成生活困難的人也不占少數，在這種狀況之下，我讓社會變得更和諧，大家要發揮愛心與包容。

副總統稱許同學們的行為對社會或是個人都非常有意義，祝福大家未來的人生都很順利，不論在任何時候都能持續保持愛心，給予社會上需要照顧及關懷的人。