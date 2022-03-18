各壽險公司響應金管會持續推動綠色金融行動方案，開發金(2883)子公司中壽、新光金(2888)子公司新壽及全球人壽，今日與日本丸紅株式會社(Marubeni Corporation)100％持股的台灣子公司辰亞能源結盟，各出資約5億元，共同投資綠能產業。

近年來壽險公司積極投資與扶持天然氣發電、綠色能源等項目，此次與辰亞能源合作項目，包含「彰濱崙尾東一號暨二號電廠」及「崙尾東三號電廠」，為目前全世界最大的海上型太陽能電廠，預計每年貢獻台灣2.5億度綠電，可提供7.2萬戶家庭的年用電量。

中壽統計，截至2020年止，直接、間接投資相關產業餘額達新台幣1,306億元。考量壽險本業特性從責任投資出發，希望以實際行動對全球溫室氣體減量做出貢獻。除已自主完成投資組合的碳排放盤查並規畫減碳目標，同時透過推動「再生能源電廠投資」、「綠色債券投資」及「高碳排產業議合」等三大氣候行動方案，響應綠色金融，以及鼓勵被投資對象朝向低碳轉型。

新壽指出，這次除了投資彰濱工業區崙尾東一號暨二號電站外，另外，崙尾東三號電站亦於2022年開始動工，屆時每年可再貢獻9,200萬度電。三個電站合計每年可減少碳排放量約177,123噸，相當於455座大安森林公園。

新壽響應政府「5+2創新重點產業計畫」，特設立專案投資單位，負責國內包含5+2產業等專案運用及公共建設投資，協助更多新創重點產業取得營運資金，截至2021年底，投資金額共計1,694億元，並積極布局綠能電廠、永續發展債券等，其中投資太陽能電廠金額較2020年成長2.4倍。2021年11月新壽正式加入國際氣候變遷倡議組織AIGCC，為台灣第二個加入該國際組織會員。

全球人壽指出，自2019年12月30日參與投資離岸風電項目台灣風能股份有限公司以來，全球人壽持續推展國內再生能源專案股權投資，截至2021年12月，已完成7個再生能源公司的股權投資，被投資公司投資項目涉及多種再生能源發電領域，包括離岸風電、陸域風電、地面型太陽光電、屋頂型太陽光電、水面型太陽光電、漁電共生等各式樣態，各投資項目目標裝置容量合計為1,466MW，目前完工併聯容量已達302.5MW。

全球人壽指出，除直接參與再生能源公司的股權投資之外，也參與離岸風電專案融資及投資綠色債券，並透過投資國內投信子公司發行的私募股權基金，間接投資綠能相關項目。全球人壽持續推進在授信、籌資及投資等多面向的實際行動，來實踐永續金融；截至2021年底，相關投融資項目預計投資總額約新台幣170億元，並已投入約72％的資金，亦將持續尋求在再生能源發電及儲能業務等相關綠能產業的投資機會，並進一步擴增綠能及再生能源領域投資規模。