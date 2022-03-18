西方國家對俄羅斯的制裁，讓外界一窺瑞士金庫的內部狀況，根據瑞士銀行家協會（SBA）公布最新數據顯示，瑞士的秘密銀行離岸帳戶中屬於俄羅斯客戶的資產價值介於1500億至2000億瑞郎（2130億美元，約新台幣6兆373億元）之間，這意味著俄羅斯富豪與瑞士銀行的業務往來，比金融機構資產負債表上的曝險部位要大得多。

瑞士是全球最大的離岸財富中心，SBA先前對許多揭露透明度的要求均置若罔聞，但在俄羅斯入侵烏克蘭後，採取罕見的舉動，針對俄羅斯資金實施歐盟的制裁措施。

SBA主席Marcel Rohner表示，目前這一切只是估計數據，瑞士各銀行須在6月前將俄羅斯人的確切資產情況呈報瑞士經濟部。據稱在瑞士有存款的包括Alisher Usmanov等俄羅斯億萬富豪，他名下的價值6億美元的豪華遊輪已被法國扣押。

瑞士民眾對瑞士在這場戰爭中的角色爭議愈來愈多，社會民主黨共同主席Mattea Meyer呼籲瑞士切斷與普丁及莫斯科當局關係密切的俄羅斯人一切資金，因為忠於克里姆林宫的寡頭會為戰爭提供資金，瑞士必須盡一切可能切斷金源。