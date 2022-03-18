1名人妻已生3個女兒，去年再度懷孕，原本醫師告知應該也是女生，婆家得知後開始給她壞臉色，丈夫也不理她，連她的媽媽都說很丟臉，沒想到之後醫師突然翻盤說應是男生，她原本很感動，但她仔細想想卻認為婆家很可能從此偏心兒子，也對婆家先前態度很心寒，直言「懷了兒子卻高興不起來」。

該名人妻在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她已連續生下3個女兒，去年發現再度懷孕，孕期4個月後被醫師告知應該是女生，自此她的婆婆就沒有給她好臉色，丈夫也不願理她，「連我娘家媽媽都說我給她丟臉，覺得大姐可以連生2個男的，為什麼我卻都是女兒？」

人妻原本得知第4胎也是女生，被婆家擺臉色，連她的媽媽都說很丟臉，沒想到醫師突翻盤說應是男生，她原本很感動，卻擔心婆家很可能從此偏心兒子。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

不料該人妻後來再次做產見，醫師卻翻盤說從超音波看到明顯男性生殖器，她當場在診間哭了出來，但她事後仔細想過，婆家的反應讓她很心寒，擔心兒子出生後，婆家人會把3個女兒冷落，為此她甚至不敢跟家人說此消息，直言「好不容易有兒子了，但現在卻很失落」。

其他網友紛紛留言「那起碼兒子不會被冷落，也請善待自己的女兒」、「生男生女是你老公的問題，婆婆沒知識就算了，怎麼連娘家媽媽都是愚婦」、「妳以為女兒好懷上嗎？我朋友為了拼一個女兒。生了四胎才中呢」、「哼，算什麼老公，換做是我，你生一整個籃球隊的女兒我照養」、「迂腐的想法依然有，辛苦了女生」。