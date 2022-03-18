花蓮縣有一部分的垃圾是運往宜蘭利澤焚化廠代燒，但因近2年來焚化廠減收，花蓮縣長徐榛蔚日前希望宜蘭縣政府協助、爭取增收焚化量，今天（18日）民進黨宜蘭縣議會黨團擔憂恐影響宜蘭縣民的生活與空氣品質，宜蘭縣政府回應，必須等到焚化爐歲修後，才有空間檢討代燒的垃圾量。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇表示，跟花蓮縣政府的契約中，有提到垃圾焚化後產生的底渣跟飛灰，要運回花蓮縣處理，但花蓮縣並沒有完全落實契約內容；花蓮縣要從每天代燒100公噸的垃圾量，再增加30公噸，會不會影響宜蘭的生活與空氣品質？

綠營議員指出，不能因為縣內處理垃圾量足夠就貿然答應增收，應長遠規畫評估。綠營議員更高喊「拒收花蓮垃圾，宜蘭環境優先！」

宜蘭縣環保局表示，2005年配合環保署推動區域合作處理一般廢棄物政策，與花蓮縣政府簽訂契約，自焚化廠營運日起20年，約定花蓮縣每日至少提供100公噸一般廢棄物垃圾。環保局坦言，當時是「要找垃圾」，與現今時空背景不同。

環保局表示，近2年因蘇澳衛生掩埋場活化工程，掩埋場垃圾要挖出篩分焚燒，會排擠到花蓮的垃圾量；宜蘭縣一天生活垃圾量320公噸，事業廢棄物100公噸，目前焚化爐正展開為期一個月的歲修，原本一天可焚燒600公噸，減半成300公噸。

環保局表示，垃圾焚化以縣內垃圾為優先，有餘裕才能代燒外縣市垃圾，一定要等到歲修完畢且消化因歲修堆積的垃圾量，才能檢討代燒垃圾量；焚化廠都有嚴格的進廠規定，連續2年獲得環保署查核評鑑特優，花蓮縣也有運回垃圾焚化後產生的底渣與飛灰。