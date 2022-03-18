觀望俄烏談判進展，周五早盤泛歐Stoxx 600指數幾近持平，目前微升0.04%，零售股上漲0.8%，汽車股下跌0.6%。

經過4天的協商之後，迄今俄羅斯和烏克蘭之間談判幾乎沒有取得進展，而俄羅斯軍隊也仍在轟炸烏克蘭城市。

市場預期西方國家將加重對俄羅斯的制裁力道，並預期供應問題將持續下去，大宗商品價格再度走高。

白宮宣布美國總統拜登將在周五晚些時候與中國國家主席習近平通話，討論俄烏戰爭和美中兩國競爭等議題。此前華府提出警告，稱北京當局考慮為俄羅斯入侵烏克蘭提供軍援。

美股現貨市場在連漲三天後，目前主要指數期貨走跌，道瓊指數期貨跌0.47%，標普500指數期貨0.53%，那斯達克100指數跌0.61%。

其他消息方面，保時捷和酒吧公司JD Wetherspoon將發布財報，俄羅斯央行即將公布最新的利率決議。

在焦點股方面，英俄貴金屬採礦公司Polymetal International早盤上漲約5%，帶漲Stoxx 600指數走高。該公司指派4名獨立非執行董事加入董事會。

瑞士生技公司Bachem Holding在發布全年財報後股價下跌4.3%，在Stoxx 600指數中表現最差。

其他歐洲主要股市，英國富時100指數目前跌0.16%，德國DAX指數跌0.48%，法國CAC 40指數跌0.62%，義大利富時MIB指數漲0.2%。