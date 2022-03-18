新北市經發局2019年推出「新北創新創業及中小企業貸款」幫助中小企業、創新創業的業者申請補貼經費，去年疫情嚴峻，創業更加艱辛，但申貸核定數卻僅有往年的1／3，遠遠不及前年核貸的1.5億多元，申貸數反而銳減。經發局表示，去年疫情格外嚴峻，市府推出多元扶助方案，因此業者不侷限申請固定方案，因此申貸核定數較少。

為了協助中小企業穩定營運，並鼓勵民眾創業，新北經發局推動創新創業及中小企業貸款，針對登記在新北未滿5年、3年內曾參與政府創業輔導課程20小時以上的創業民眾，提供200萬元融資額度，另外再提供5年利息補貼；一般中小企業則依據產業類別，提供200至1000萬的融資額度。

經發局指出，新北創新創業及中小企業貸款計畫2019年核定家數有62家，核貸金額5610萬元；2020年核定68家、核貸金額1億5645萬元，不過去年核定家數卻僅有21家、核貸金額5733萬，雖然中小企業、新創業者核定數持平，但整體仍較前2年銳減許多。

經發局指出，由於去年疫情格外嚴峻，因此新北有推出許多紓困補助方案，有申貸需求的業者多會多方嘗試，媒合補助，例如市府去年推出「助生活，扶產業」的助扶方案、以及中小企業北市中小企業輔導團，協助企業爭取中央、市府多元補助，因此申貸數相較往年較為減少。

經發局表示，市府與板信商業銀行合作，推出「急救貸2.0」專案，提供申請企業半年的利息補貼，另外，新北市中小企業輔導團會協助整合中央各部會輔導資源，幫忙小型業者創新研發計畫，協助傳統產業技術開發計畫及先進產業策略性落實計畫，去年也透過「新北市群眾募資輔導計畫」順利幫助15組新創團隊取得6000萬募資金額。