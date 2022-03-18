台灣新生代女團伊梓帆成員「曉帆」外型亮麗，自2010年出道以來，便積極投入演藝圈，曾出過寫真集，也相當擅長跳舞，曾在職棒啦啦隊擔任隊長，後來當上「Rakuten Girls」啦啦隊舞蹈副總監、任職「電豹女」啦啦隊的舞蹈老師。參與MV演出表現亮眼，也跨足大螢幕出演《麻辣鮮師》電影版，不可不謂多才多藝，還有性感的S曲線身材，看到的人不禁都融化了。

曉帆出道以來圈粉無數，現年已31歲的她，經常在社交平台分享日常，每每PO出都奪人眼球。16日她在IG發出了超辣的照片，只見她穿著短版淺藍色上衣，站在窗邊露出纖細的小蠻腰、雪白的肌膚輕彈可破，再套上黑色飄逸短裙，露出她的腿部肌肉，讓人看得口水直流。整體裝扮看下來，十分青春有活力。搭配著舉著小手的可愛動作，還有向前傾的姿勢，略微可看見胸前風光，粉絲們的心情也跟著快樂起來。

曉帆穿著青春有活力 十分性感。(圖／曉帆 IG)

她在配文寫下了「今天好熱，熱到融化你的心」，並搭配一個吐舌頭的表情符號，似乎是在說，天氣有了變化後，穿衣上可以做出改變，十分俏皮有趣。這篇貼文張貼出去以後，網友湧入留言表示已沉醉在她的魅力之中，直言「好可愛哦」、「看到都融化了」、「害羞的小女孩，被妳融化在妳的手心中」此外，這篇貼文也吸引隊友巫苡萱、菲菲、卉妮等人在底下刷上愛心，足見她在演藝圈的好人緣。