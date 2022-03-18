3月天黃花風鈴木盛開，台中市西屯區潮洋溪沿線的風鈴木卻是浪漫粉紅色，吸引很多人來賞花。（盧金足攝）

台中市潮洋溪沿線盛開的洋紅風鈴木，不用出國也能享受賞花景點。（盧金足攝）

潮洋溪的洋紅風鈴木葉子掉落後，僅艷麗的花朵獨展姿態，為市容增添喜氣色彩。（盧金足攝）

淡淡3月天風鈴木盛開時節，全台各地黃花風鈴木競相怒放，台中市潮洋溪沿線盛開的風鈴木，卻是浪漫粉紅色，由於河岸兩旁種滿洋紅風鈴木，粉紅魔力綻放，被網友稱為台版「目黑川」，不用出國也能享受賞花景點。

行經西屯區朝馬國民運動中心前的潮洋溪，沿著環河路種植的洋紅風鈴木正值花期，吸引很多民眾來拍照打卡。

建設局表示，洋紅風鈴木花朵造型呈現繡球狀，整串宛若風鈴，是常見的道路及公園景觀樹種，在春季綻放點綴城市景觀，高掛空中狀似粉紅棉花糖，獲網美及大小朋友喜愛。

日本「目黑川」是東京知名賞櫻景點，特色為兩岸開滿花團錦簇的櫻花，潮洋溪的洋紅風鈴木葉子掉落後，僅艷麗的花朵獨展姿態，為市容增添喜氣色彩，河道兩旁的粉紅色系風鈴木開放，有台版「目黑川」之稱，花海隧道美景重現。

建設局長陳大田表示，近期風鈴木陸續綻放，市府提供懶人包賞花資訊，民眾可以搶看3月黃金雨美景，也能欣賞有如粉彩畫的洋紅風鈴木，台中市黃花風鈴木賞樹懶人包地點分布，包括東區、西屯、南屯、南區、北屯、北區、太平、東勢、石岡、后里等10個行政區，共31處賞花勝地。

洋紅風鈴木地點則有北屯三甲公園、南屯區豐樂雕塑公園、北屯區敦化公園、河南路四段、南區永南街綠川河岸邊及東區泉源公園等地，想拍美照民眾能輕鬆按圖遊花季，但風鈴木滿開僅維持1至2周，想朝聖的民眾注意花期與花況。