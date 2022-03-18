伺服器/通訊等散熱產品及富世達(6805)為奇鋐(3017)今年營運挹注成長動能，奇鋐副總經理陳易成表示，如果深圳廠區封城只有7天，今年第1季可望是全年谷底，全年營收可望較去年好，毛利率也將優於去年平均毛利率。

奇鋐今天下午舉行法人說明會，奇鋐2021年合併營收為473.32億元，年增19.33%，營業毛利為83.85億元，年增34.56%，合併毛利率為17.72%，年增2.01個百分點，營業淨利為48.27億元，年增48.06%，歸屬於母公司業主淨利為29億元，年增51.4%，創下歷年新高，每股盈餘為8.21元。

奇鋐近幾年產品重心轉向伺服器/通訊等散熱產品，成果逐漸顯現，2021年伺服器及資料中心(散熱及電腦機殼/系統組裝)約佔奇鋐比重24.2%，整體散熱產品佔2021年營收比重亦達54.15%，成為公司業績成長重要推手。

陳易成表示，今年營運成長主要來自於散熱與富世達，其中散熱產品成長動能為伺服器及通訊產品，公司除已成為北美及陸系伺服器客戶合格供應商，今年伺服器也有新增客戶，初期以供應風扇為主，客戶本身亦有成長，加上規格提升，熱管及風扇數量增加，這些是伺服器產品成長動能。

2021年奇鋐伺服器客戶約60%到70%為白牌客戶，公司預估，今年白牌客戶佔比將拉升至80%，品牌客戶佔比降至20%。

奇鋐今年前2月合併營收為84.01億元，年增34.09%，展望今年，陳易成表示，深圳廠區已於3月15日下午陸續復工，由於海外庫倉庫存可以滿足客戶短期需求，第1季已大勢抵定，可望比去年第4季好，如果深圳、東莞封城影響只有7天，推估對營運影響有限，第1季將是營運谷底，若時間拉長，影響則會出現在第2季，全年營運可望較去年低雙位數成長，毛利率亦可望比去年平均毛利率高。