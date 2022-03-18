東捷資訊(6697)董事會通過2021年財報，全年營收13.26億元，年增7.72％，營業毛利1.92億元，年增16.92％，稅後淨利0.72億元，年增10.19％，每股盈餘2.65元，全年營收、稅後淨利、營業毛利與EPS均創歷年新高；通過擬每股配發現金股利2元，預計於6月27日召開股東會；以今天收盤股價38.1元計算，現金殖利率為5.25％。

東捷資訊表示，受惠去年數位轉型需求帶動系統升級與智慧物聯網解決方案商機以及公司整體營運效率提升助益下，為公司營運發展奠定穩健成長基礎。在營運動能部分，持續結合專業顧問團隊與AIoT應用等服務優勢，聚焦智慧製造（MES製造執行系統、SCM供應鏈管理、WMS智慧倉儲、智慧工廠／智慧戰情室）、雲平台應用規劃建置（GCP解決方案與創新運用、GWS雲端協作平台、AI模組商業預測、設備維運管理）與IT／OT資安解決方案等三大業務作為成長主力。

展望2022年，東捷資訊看準企業重視應用數位科技精進營運需求明確，預估今年在逾百位SAP ERP既有客戶中，有3成以上有升級優化或整合其他系統需求；目前除了正與國內夥伴大廠合作，進行幾所大學智能製造教室建置的升級計畫、海外製鞋大廠自動倉儲管理規劃外，也陸續參與為半導體廠規畫晶圓產線無人化運送解決方案競標，以及百貨零售等產業雲端應用服務需求，將有助公司有良好的業務拓展空間，對營運持審慎樂觀態度。

隨著企業因應疫情加速數位轉型力道，以及5G、ESG與元宇宙趨勢熱潮，帶動企業強化數位創新、有效管控能源耗損降低碳排放、邁向雲端應用與虛實整合工作環境；以及製造業推動製程優化效能與透過掌握即時數據提高供應鏈管理效率與企業資安防禦等需求，這些商機有助東捷資訊今年營運再創高。