農曆過年、228連假過後，旅遊進入淡季，高雄福華大飯店3月起攜手異業結盟推出多元化的住房專案，像是高鐵聯票、租車自駕、DIY手作或是公益愛心等，CP值相當高，業者期待衝出一波佳績。

業者指出，多元化的住房專案，像是與舊振南漢餅文化館推出的「漢餅DIY住房專案」，可參觀導覽感受「依節氣、食當令」的歲食文化的重要性，還可親手製作漢餅做為伴手禮紀念。

格上租車「輕鬆自駕」的自在旅行，住宿三天二夜加贈租車完整24小時的服務，讓旅行更彈性自由，漫遊高雄。還有可以住房兼做公益的「熟齡時尚樂活遊」，訂房者本人60歲以上(民國51年前(含)出生者)入住豪華雙人客房平日只需NT$2899元，也貼心提供定時定點左營高鐵或美麗島捷運站接駁服務，讓旅客不用擔心交通的問題，只要入住該專案，高雄福華大飯店還會提撥5％住房收入支持伊甸基金會老人照顧服務計畫，讓出遊更具意義。

高雄福華大飯店更與集團一起推出「住福華搭高鐵住房專案」， 官網訂房加購高鐵享全台最低7折，再送專屬貴賓禮，四月底前入住還可參加抽獎，有機會獨得豪華大獎9天8夜全台福華飯店雙人住宿劵及20張高鐵不限區間免費乘車券，價值近10萬元。訂房洽詢專線：07-2307799。

此外，高雄福華館內各餐廳也推出五倍券的晚鳥優惠活動，珍珠坊及江南春的經典組合餐、麗香苑的豐盛自助餐、Smile One精緻涮涮鍋的波士頓龍蝦或海鮮盤加購，通通可以享優惠。詳情請洽：07-2362323