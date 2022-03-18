縣長楊文科（左）送急難救助金給游姓婦人。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

游姓婦人（左）學習使用新的開飲機。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

泰雅族游姓婦人獨自在尖石鄉山區搭帳篷居住，又因慢性疾病導致眼睛弱視，只能依靠原住民補助金與善心人士接濟度日，18日在善心企業和團體為她在橫山鄉租屋後，縣長楊文科前往關懷送給開飲機，讓游婦開心獻上擁抱，直呼「縣長謝謝你！」

縣府社會處指出，根據60歲游姓婦人自述，她和前夫離婚後改嫁到宜蘭縣，並擔任保全10多年，因身患糖尿病與腎臟病等慢性疾病，視力因此嚴重退化也丟了工作，搬回尖石鄉搭帳篷棲身，只能依靠原住民補助金和善心人士捐助物資度日，去年11月被通報社會安全網脆弱家庭。

為協助游婦脫離帳篷生活，社會處連結台灣愛的萌芽福利協會、中華照顧者關懷協會定期上山訪視，並替她在橫山鄉租下一間平房，由京茂建設董事長鄭秀功勳與台灣愛的萌芽福利協會理事長劉志枰各捐助5萬4000元，為游婦預繳了2年房租。

楊文科得知此事後，18日下午前往橫山鄉關懷游婦，並送上急難救助金及游婦最想要擁有的小家電開飲機，讓視力不佳的她可以不用冒著危險開卡式瓦斯爐煮水，游婦得知後開心不已，拄著拐杖向楊文科獻上擁抱，激動地說「縣長謝謝你！」楊文科說，如果生活上有任何問題，都可以尋求橫山區社會福利服務中心幫忙。

社會處指出，目前已提供游婦民生物資、禦寒保暖衣物及大愛現值卡2000元，因應游婦申請由姓陳改姓游，恢復原住民身分，協助郵局存摺帳戶變更姓名及開通金融卡，協助申請全民健康保險經濟困難認定免繳健保費，與欠費8萬7千元暫緩清償1年。

同時，協助游婦就醫，連結竹東榮民醫院及尖石鄉衛生所醫療資源，完成體檢及穩定糖尿病、腎臟病恢復用藥，尖石鄉公所社會課則申請國民年金原住民給付，自1月起按月補助3772元， 協助申請辦理身心障礙手冊鑑定及陪同就醫鑑定。