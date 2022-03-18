周渝民總是不斷提醒自己保持「專注」。（台灣賓士提供）

周渝民（仔仔）近日擔任雜誌《VERSE》3月封面人物，他受訪時提到，自己習慣獨處，離開家門、走入人群往往伴隨著工作，每每面對工作，他都謹慎以對，「倒不是想著今天的工事有多難，而是我總希望能帶來好表現，所以給自己很大的壓力，我很需要被認同。」哪怕只有一點點的回饋，「也會非常、非常、非常努力」。

因此，周渝民總是不斷提醒自己保持「專注」，這2個字才是真正改變他的關鍵，「我後來才發現這2個字很適合我，我知道我保持投入時，能量有多強。」他2013年憑藉《回家》抱回金鐘視帝，導演林子平曾說：「周渝民拍戲的專注程度，宛如靈魂出竅。」當你很愛一件事，並且全心投入的時候，就會達到靈魂出竅、忘我的境界，沉浸在演戲裡的幸福，那怕是小小的肯定，都變成無上的認同。而周渝民選擇創造與專注在演員這條路，透過演繹他人的生命，從而自我成長，早已淬鍊成享譽國際的巨星，成就早已毋庸置疑。

「我很享受在舞台上表演的感覺」，將歲月經歷內化為表演的視野及角度，在演戲時全力以赴展現出絕佳一面，這就是周渝民的魅力所在。他也提到自己面對角色入戲的方式有如在高空中行走鋼索，尤其偏好在創作過程中保持寂寞，那一刻，他才真正屬於自己。