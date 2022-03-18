國際清算銀行（BIS）最新公布，2月人民幣實際有效匯率指數升0.85％至132.21，創紀錄新高，1月修正後為跌0.64％。

2月人民幣名義有效匯率指數升至128.89，也創紀錄新高，當月升0.17％，連升10個月。1月修正後為升0.09％。

路透報導，根據BIS公布的數據統計，2022年實際有效匯率累計升0.2％，名義有效匯率則累計升0.26％。2021年人民幣實際有效匯率累計上升4.43％，而名義有效匯率累計下跌8％。2020年實際和名義有效匯率分別上升3.35％和上升4.05％。

大陸外匯交易中心公布的BIS權重的人民幣匯率指數，2月升0.91％至108.4，1月為上升0.71％。

BIS的有效匯率指數是基於2014年至2016年貿易數據權重，並以2010年為基期。在人民幣指數的權重中，歐元、美元和日元分居前三位。