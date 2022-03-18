美國聯準會（Fed）宣布升息1碼（0.25個百分點）以抑制通膨，美股應聲大漲，納斯達克和S&P500指數擺脫先前因烏俄衝突引起的擔憂，更增加近期的反彈，烏俄衝突減緩，增加油價看跌氛圍，一度跌回百美元以內，但即使油價回落，潔淨能源漲勢依然未歇，世界各國更加重視能源轉型的建設，持續積極布局，能源轉型動能持續後勢可期。

富蘭克林華美投信表示，英國首相約翰遜對俄羅斯入侵烏克蘭繼續推高能源價格，指出將於下周制定新的國家能源戰略，大力發展可再生能源，有效利用碳氫化合物，未來計劃大幅提高海上風電目標，以實現能源自給自足；歐盟（EU）希望從2026年開始對進口鋼鐵、水泥、化肥、鋁和電力徵收二氧化碳排放成本。

根據美國聯邦能源管理委員會（FERC）發佈一項新的報告指出，最新能源基礎設施的更新中，可再生能源設施去年增加23,639兆瓦（MW）的新發電量，太陽能和風能各佔其中的12,804兆瓦和10,754兆瓦，其他水電、生物質能和地熱也提供少量的補充。

相關評估也顯示，可再生能源現在提供美國可用總裝機容量的四分之一以上（25.81％），明顯高於煤炭（18.49％），更是核電（8.29％）的3倍多。可再生能源的份額在10年前僅有14.26％，時至今日已成長到25.81％。

FERC的數據表明，未來三年太陽能和風能的發電量份額有望顯著增加，風電裝機容量可能增長至少16％，甚至可能增長近60％，更指出將有更多的新太陽能容量正在籌備中。預計到2024年12月，太陽能和風能的新增淨發電量將是天然氣的6倍以上，更不用說是核電的近350 倍。同時未來三年，煤炭在總裝機容量中的份額將下降，佔比從18.49％降至15.57％；天然氣比重由44.16％降至43.15％；核電的貢獻率將從8.29％下降到7.95％。

數據再次證實，在太陽能和風能驚人增長的帶動下，脫離傳統能源-化石燃料和核能的轉變已步上正軌，未來幾年潔淨能源的需求只會越發強勁。富蘭克林華美投信認為，針對潔淨能源議題的潔淨能源ETF，將是投資人跟隨國際趨勢走向，長線布局並持續關注的焦點。