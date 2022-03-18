為順應永續金融發展的國際趨勢，響應金管會持續推動綠色金融行動方案，朝永續金融前進。全球人壽總經理馬君碩18日宣布，計畫投入新臺幣5億元，與壽險同業攜手日本丸紅株式會社全資持股的臺灣子公司辰亞能源，共同投資綠能產業，全球人壽持續推進授信、籌資及投資等多面向永續金融的實際行動，截至2021年底，相關投融資項目預計投資總額約新臺幣170億元，並已投入約72％的資金。

馬君碩指出，保險業者乃身為地球上的一份子，這次用實際行動落實永續發展，呼應主管機關對於2050年碳排放目標與淨零路徑圖，關注投融資標的之碳排放量，並建構發展永續金融的能力，一步一腳印從董事會決定策略，到推動全公司落實執行，讓「永續」成為企業文化之一。

馬君碩表示，全球人壽也透過投入綠能及再生能源領域，加速國內再生能源產業發展，並在兼顧企業社會責任的實踐之下，獲取長期穩定的收益來源。此外，由於推動永續金融所涉及層面與專業領域相當廣泛，未來，全球人壽期望能進一步強化培育永續金融之人才，妥善運用金融業於金融市場之角色，引導企業及投資人重視永續議題，促成投資與產業共同追求永續發展的良性循環，達成減碳及永續發展的目標。

馬君碩表示，自2019年12月30日參與投資離岸風電項目台灣風能股份有限公司以來，全球人壽持續推展國內再生能源專案股權投資，截至2021年12月，已完成7個再生能源公司的股權投資，被投資公司之投資項目涉及多種再生能源發電領域，包括離岸風電、陸域風電、地面型太陽光電、屋頂型太陽光電、水面型太陽光電、漁電共生等各式樣態，各投資項目之目標裝置容量合計為1,466MW，目前完工併聯容量已達302.5MW。

除直接參與再生能源公司的股權投資之外，全球人壽也參與離岸風電專案融資及投資綠色債券，並透過投資國內投信子公司發行的私募股權基金，間接投資綠能相關項目。全球人壽持續推進在授信、籌資及投資等多面向的實際行動，來實踐永續金融；截至2021年底，相關投融資項目預計投資總額約新臺幣170億元，並已投入約72％的資金，亦將持續尋求在再生能源發電及儲能業務等相關綠能產業的投資機會，並進一步擴增綠能及再生能源領域投資規模。

馬君碩表示，全球人壽亦持續推進永續金融，並透過實際行動去落實，如成立「全球人壽永續發展委員會」，與發布首份「企業永續報告書」，不僅促成投資及產業追求永續發展之良性循環，更可落實全球人壽對保戶保障的永續承諾。

為落實環境永續，全球人壽「希望園區」設計，以保留在地老榕樹生長環境需求為主要考量，以人文與自然共生的理念，打造永續發展的建築空間。近年來，持續投入認養無毒耕種稻田及環境友善茶園，執行同仁ESG(環境、社會及公司治理)教育訓練；以及為落實公平待客原則，捐贈臺北市政府弱勢家戶微型保險等作為，實踐ESG的永續精神。展望未來，全球人壽將發揮金融市場之力量，支持兼顧低碳轉型的實體產業永續發展，啟動正向循環的永續金融生態圈，共創金融、實體產業與社會環境三贏的局面。