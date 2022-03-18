被動元件設備商雷科（6207）董事長鄭再興協同集團成員劼科生物科技，一同感謝聖功醫院醫護人員長期以來站在第一線夙夜匪懈，為市民大眾把關身體健康。

雷科表示，有感於長時間暴露在各種細微病菌風險環境下的醫護人員，為其保有好的空氣品質及對於物表防護的重要性。特別邀請劼科生物科技公司共同攜手捐贈GERMAGIC 90天長效防護抗菌濾網及72小時長效抗菌塗層噴劑，抗菌抑臭雙管齊下，有效抑制霉菌、病菌，過濾減少過敏原。

特別針對醫院陰暗處及易長黴菌地方，以及易散發、擴散出的阿摩尼亞味道的地方，在使用前後都有明顯的改善效果。期望盡一點心力共同守護醫護人員及病患家屬健康，並讓第一線醫護人員的工作環境多一分保障，也讓病患及家屬多一份安心。

劼科生物科技董事長莊鈺谷表示，該公司做為全球生活防疫的賦能夥伴，與歐美日科研合作，並以GERMAGIC長效防疫技術為全球領先的長效防疫產品，10分鐘可有效殺菌，抑菌率大於99％，能將冷氣、空氣清淨機中的細菌過濾清除隔離，並通過美國環境保護署測試通過，及歐盟測試標準，近期也獲得空中巴士法國總部一百多項測試，可在飛機客艙內進行消毒防護工作。

同時公司長期關注於環境治理方面各項前沿技術研發與應用，希望藉由此捐贈為辛苦的醫護人員、病患家屬多添一分保障，以減少院內感染，提升醫療效率。

鄭再興表示，雷科致力於ESG（Environment環境、Social社會、Governance公司治理）領域，關注社會議題，希望透過公司共享資源，讓社會得以永續發展。公司持續捐資或贊助需要之單位，此次響應聖功醫院長期為廣大民眾在醫療救護的貢獻，因而邀請劼科生物科技一同為醫護人員及病患家屬盡一點心力。醫療場所人口進出複雜，更需落實清潔消毒作業，冀望藉由此次捐贈，為醫院空氣品質嚴格把關，也守護醫護人員以及來院民眾健康。