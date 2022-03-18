媒體報導海軍神鷹三號軍購案，遭美方以不符不對稱戰力原則回拒。國防部今天發布新聞稿表示，本案已完成國內建案程序並編列於年度預算，惟是否同意供售，涉及雙方最終評估與洽商結果。國防部持續與美方洽談籌建符合當前及未來情勢所需最新武器裝備，精進臺美雙方軍事互通性，確保國家安全。

國防部指出，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續供售我所需武器裝備，顯示美方對我國防安全之重視與承諾，是維持區域穩定的重要力量。

國防部指出，面對中共軍力快速增長及對我威脅加劇，國軍在不與其軍備競賽下，運用創新、不對稱思維，積極規劃及建構符合防衛作戰構想之武器裝備，以有效遂行「防衛固守、重層嚇阻」之軍事戰略，自今年度起執行之海空戰力提升特別預算，即為國軍建構不對稱戰力之決心的最佳例證。

國防部強調，近來發生的「俄烏戰爭」，國防部不斷關注研析，並汲取經驗與教訓，作為建軍規劃之參考，除了考量義務役役期延長及教召與全民防衛動員改革，對於軍事投資優序，也透過模式模擬進行全方位盤點。國防戰力整備攸關臺海與區域安全之穩定，國軍絕對以發揮國防資源最大效益為目標，持續與美方洽談籌建符合當前及未來情勢所需最新武器裝備，精進臺美雙方軍事互通性，確保國家安全。