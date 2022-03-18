CNN認為，在烏俄雙方皆蒙受重大損失、烏克蘭軍方出乎意料之外的好表現，以及普丁政治地位似乎未被撼動之下，戰爭距離結束「還很遙遠」。（圖／美聯社）

美國「有線電視新聞網」（CNN）17日報導，雖然烏克蘭與俄羅斯已開始進行停火談判，但在雙方皆蒙受重大損失、烏克蘭軍方出乎意料之外的好表現，以及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）政治地位似乎未被撼動之下，戰爭距離結束「還很遙遠」。

普丁17日與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）進行電話會談，重申烏克蘭維持中立、非軍事化、不加入北約（NATO）等條件，並鬆口稱願意與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，討論烏東、克里米亞等領土主權等議題。

雖然表面上釋出善意，但普丁此次所言，與先前烏克蘭拒絕的條件相差不多，仍會嚴重動搖該國主權。且CNN資深政治記者柯林森（Stephen Collinson）指出，在烏俄雙方皆已蒙受重大損失、結下血海深仇，且烏克蘭軍方表現優異、士氣高昂之下，這類需要已方進行大規模讓步的條件，不太可能被現在的烏克蘭所接受。

且就算烏克蘭接受條件，願意成為去軍事化的中立國家，維持其獨立地位的安全承諾又該由何方來承擔？身為衝突方的俄羅斯首先遭到排除，但若由西方世界擔保，普丁也肯定無法接受。

另外，普丁為維持自身統治地位和強人形象，恐也難以接受俄軍損失慘重、烏克蘭主要城市卻久攻不下的現狀。柯林森指出，在這場戰爭前後的所有階段中，就算俄羅斯情勢不利，普丁仍選擇全面「加碼」，不斷讓情勢升級，似乎有意堅持到底；與此同時，雖然俄羅斯正於全球制裁下遭受重創，卻尚未發現普丁政治地位動搖的跡象，代表殘酷戰事恐無法輕易停止。