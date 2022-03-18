「你的健保卡積欠醫療費用，所以要監管你的帳戶跟存款。」新北市中和警分局國光所14日下午接獲國光郵局行員來電稱有婦人神情相當慌張，欲解除80萬元定存且填寫匯款單準備匯款，行員察覺有異通知警方協助。

楊婦聲稱，接獲一通以未顯示來電，自稱檢察官「王文豪」聲稱楊婦因積欠健保費而涉及刑案，故須暫時監管楊婦帳內之存款並須將存款全數提領，日後再等待檢察官「王文豪」接收，此時「王文豪」還教導楊婦，若遭行員詢問提領用途，只須表示因家中裝修即可。

楊婦掛斷電話後，因懼怕陷入刑案紛爭，故依照詐騙集團指示，至郵局櫃檯欲解除新台幣80萬元定存，行員察覺有異，問起老婦用處，老婦一下說家中裝修，一下說檢察官要派人來收錢，行員立刻通報警員前來，經警員詢問後，告知老婦，檢警不會監管任何的人帳戶，更不會要求收取現金或存簿，但楊婦仍堅信未遭詐騙集團利用，警員只好聯繫楊婦子女協助，最後楊婦才漸漸了解自身已落入詐騙集團的圈套且財產險些遭人騙取。

中和警分局呼籲，民眾若接到電話提及「涉及刑案」、「司法調查」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵用語，請立即掛斷電話。民眾如有任何疑問，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，或至鄰近派出所等警察機關尋求協助。