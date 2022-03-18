受到眾所矚目的的台劇《華燈初上》有著超高討論度，而第三季終於在今(18)日下午三點正式上片於Netflix，一日品一季的方式，讓人可以看個過癮！由於上線時間普遍為大家還在上班、上課時間，無法第一時間收看，為預防有人先行爆雷之事大家用盡各種方法來防爆，其中也有知名網紅、Youtuber開玩笑表示「應該停班停課！」

楊祐寧飾演警察成哥。 (圖/翻攝自華燈初上臉書)

華燈初上目前共拍攝了三季，前兩季就收穫了一票劇迷，劇情以倒敘方式來描述一件殺人案件，而大家敲碗已久的第三季終於上映，讓大家猜了超過三個月的兇手即將揭曉，而兇手熱門人選中，有人猜是飾演警察的「成哥」將在第三季黑化，另外也有網友猜測結局兇手是阿達、百合和亨利…

Youtuber視網膜表示要抱狗狗熬夜追劇。 (圖/翻攝自視網膜臉書)

儘管大家早已迫不急待，卻還是礙於工作和學習無法好好觀賞，使得很多人都怕會被爆雷，網紅視網膜也焦急在臉書發文說「今天下午3點後應該停班停課。因為《華燈初上》第三季要上線，人人心浮氣躁、效率大幅降低，要抱著狗狗來熬夜追劇了。」貼文一出按讚留言就蜂擁而至，「今天3點後就把手機的網路關掉，不想被爆雷啊」、「出個門走在路上就能知道凶手」、「還沒追完以前相關貼文一律滑掉，很怕被爆雷」，有趣的留言讓視網膜也笑回覆：「恐慌程度說不定連垃圾車的廣播都會爆雷」

雖Netflix前幾日傳出針對部分地區非同住者共用帳戶要額外收費，但目前台灣地區還尚未受以上限制，大家還是可以安心追劇，一起揭曉兇手是誰吧！