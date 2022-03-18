長榮航(2618)總經理孫嘉明表示，由於油價每桶上漲到100美元，加上原物料成本都在上漲，未來疫後開放觀光旅遊，機票肯定會上漲，至於漲幅還要看當時環境來精算。對於航空貨運，孫嘉明今年持續樂觀看待，而長榮海運(2603)總經理謝惠全對於海運景氣是「最夢也會笑」，孫嘉明說：「跟著他一起笑一年」，代表貨運需求旺盛，海運好空運一定也會好。

指揮中心提到753計畫，孫嘉明認為下半年客運航班恢復可以期待。但在這之前，希望先開放入境轉機，目前也與指揮中心在溝通，預期5月會開始再增班，以過去在疫情爆發之前估算，中轉占長榮客運比重約4成。

近期俄烏戰爭導致國際油價上漲，長榮航3月已徵收燃油附加費，孫嘉明指出，長榮航目前平均每月用油約100萬桶，佔營運成本約25％，如果油價漲1美元，影響就是100萬美元，所以機票會反映燃油成本，詳細還要精算。

長榮航空今天攜手青森縣廳舉辦「青森零距離 多采多姿的青森特展」，該展自3月18日下午4點至3月20日晚間6點，開放一般民眾參觀，凡捐贈一張發票即可免費入場，體驗好吃、好看又好玩的青森風采，重溫日本旅遊的美好回憶，是周末假期闔家戶外活動的好去處。

長榮航空與青森縣廳為了提供民眾視覺、嗅覺、味覺、觸覺、聽覺的全方位體驗，特別從青森空運上千顆的蘋果，堆疊出壯觀的蘋果牆，設置蘋果溫泉池，同時也準備蘋果汁供觀展民眾享用，打造出「日本第一蘋果王國」的氛圍；現場也設有高達4公尺的巨型睡魔燈牆，以及長達15公尺收羅所有著名景點的青森浮世繪，展現出視覺的震撼！在觀展的同時也精心安排青森知名的津輕三味線於現場演出，帶來聽覺饗宴。

長榮航空的桃園－青森航線自1995年開始即以不定期包機方式經營，2019年7月改為每周二班的定期航班，旺季時最多增為每周五班；雖然目前因疫情衝擊暫停飛航，但當地人文物產豐沛，一年四季各具特色，長榮航空有信心在疫情過後，能以最快的速度恢復運能，與民眾一同親訪青森風情。